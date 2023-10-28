إردوغان: على إسرائيل وقف هذا الجنون

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل، السبت، بـ"وقف هذا الجنون فوراً" و"وضع حد لهجماتها"، في رسالة عبر منصة "اكس".

وقال الرئيس التركي إن "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء أمس (الجمعة) على غزة استهدفت مجدداً نساء وأطفالاً ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية. على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فوراً وتضع حداً لهجماتها".

ودعا إردوغان أيضاً إلى تجمع لدعم الفلسطينيين ينظمه حزبه في اسطنبول السبت، "سنؤكد فيه بصوت عال وواضح أننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد اضطهاد إسرائيل".

وأعلن الرئيس التركي مشاركته في هذا "التجمع الكبير من أجل فلسطين" الذي سيجري على أرض مطار أتاتورك السابق في إسطنبول.

وكان إردوغان شدد في الأيام الماضية مواقفه بشأن عمليات القصف التي تشنها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن سقوط 1400 قتيل بحسب الإسرائيليين.

وقد اعلن الأربعاء تخليه عن كل خططه للسفر الى اسرائيل وهاجم عجز الغربيين عن وقف الحرب في غزة. وقال إن "حماس ليست مجموعة إرهابية بل مجموعة لمحررين يحمون أرضهم"، مما أثار غضب إسرائيل.

وبعدما دعا إلى ضبط النفس في الأيام التي أعقبت هجوم حماس، تبنى الرئيس التركي لهجة أقسى منددا بـ"الإبادة الجماعية" على أثر القصف الذي استهدف الأسبوع الماضي مستشفى في غزة ونسبه على الفور إلى إسرائيل، من دون أن يعاود ذكرها مجددا.

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