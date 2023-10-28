مصر.. حادث مروري مروع على طريق الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، حادثاً مروعاً بين 5 حافلات و15 سيارة خاصة، حسب وسائل إعلام مصرية.
وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي بالكيلو 134 القادم من الإسكندرية في اتجاه القاهرة، بين عدد من السيارات، وانتقلت قيادات المرور والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وكشفت التحريات الأولية، في حادث طريق الإسكندرية الصحراوى المروع، إصابة 45 مصابًا، من بينهم حالات حرجة.
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