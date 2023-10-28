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مصر.. حادث مروري مروع على طريق الإسكندرية

10/28/2023 5:28:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، حادثاً مروعاً بين 5 حافلات و15 سيارة خاصة، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي بالكيلو 134 القادم من الإسكندرية في اتجاه القاهرة، بين عدد من السيارات، وانتقلت قيادات المرور والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، في حادث طريق الإسكندرية الصحراوى المروع، إصابة 45 مصابًا، من بينهم حالات حرجة.

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