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أقمار تجسس تكتشف حصوناً رومانية مفقودة

10/28/2023 5:19:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - درس باحثون صور أقمار اصطناعية، استخدمت في عمليات التجسس، خلال الحرب الباردة، توفر لقطات فريدة لسهوب الشرق الأوسط في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، في سوريا والعراق، حسب «ديلي ميل».


وحدد الخبراء بقايا 396 حصناً رومانياً، وهي المباني التي كانت بمثابة قواعد للقوات الرومانية، خلال أيام الإمبراطورية، منذ ما يقارب ألفي عام. وبسبب التصميم الفريد للحصون المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة بدلاً من تشكيل خط، يعتقد الفريق بأنها كانت بمثابة قواعد، وسهلت «حركة الأشخاص والبضائع».

وأظهرت دراسات أخرى أن الحصون الرومانية كانت تشكل خطاً في يوم من الأيام، وبالتالي كانت بمثابة حاجز ضد الغزاة، ما يجعلها مواقع للصراع العنيف. لكن الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون في قسم الأنثروبولوجيا بكلية دارتموث في هانوفر، نيو هامبشاير، تظهر أن هذا ربما لم يكن هو الحال دائما. ويقول الفريق إن نتائجهم لها آثار جذرية على الفهم الحديث للحياة الرومانية. ومن المعروف بالفعل أن سهوب الشرق الأوسط كانت موقعا للعديد من الحصون التي بناها الرومان. وحتى لو لم يكن من الممكن رؤية أي آثار للإنشاءات بالعين المجردة على الأرض، فيمكن التقاط بصماتها على المناظر الطبيعية من خلال الصور الجوية، وغالبا ما يتم ذلك باستخدام طرق استشعار الضوء.

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