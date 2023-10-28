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روسكوسموس: محطة الفضاء الدولية تقترب من نهايتها

10/28/2023 5:19:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الجمعة أن الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية متهالك لدرجة "تقربها من نهايتها"، فيما تعول موسكو على بناء محطتها الخاصة على رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.


وقال رئيس روسكوسموس يوري بوريسوف إن "80% من المعدات الروسية قد تجاوزت بالفعل كل مهل الضمان القصوى" التي تتيح إبقاءها في الخدمة في المختبر المداري الذي تؤدي موسكو دوراً رئيسياً في صيانته.

وأوضح في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية العامة أن "محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية وجودها".

وشكّلت المحطة التي بدأ تجميعها في عام 1998، نموذجاً للتعاون الدولي، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 2024، لكن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى عام 2030.

وحصلت مشكلات فنية كثيرة أخيراً في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك ثلاثة حوادث تسرب، كتلك التي حدثت في وحدة "ناوكا" أوائل أكتوبر والتي لم تعرّض الطاقم للخطر.

وأعلنت روسيا في يوليو 2022 أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية، حيث لرواد الفضاء التابعين لها وجود دائم. لذلك فإن إنشاء محطة مدارية روسية جديدة يُعد الأولوية الرئيسية بالنسبة لوكالة روسكوسموس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن الجزء الأول من هذه المحطة الفضائية الروسية الجديدة يُتوقع أن يوضع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة غزو الفضاء رغم النكسات الأخيرة.

ويعاني قطاع الفضاء الروسي، الذي كان تاريخيا فخر البلاد، منذ سنوات مشكلات تمويل وفضائح فساد وإخفاقات، بينها فقدان المسبار القمري "لونا-25" في أغسطس.

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