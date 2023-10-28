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بسبب العدوان على غزة.. الاحتلال يواجه خطر تعطّل التجارة الخارجية

10/28/2023 5:16:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه الاحتلال الاسرائلي خطر اقتصادي متزايد بسبب الحرب على غزة التي أكملت أسبوعها الثالث ويتوقع أن تستمر طويلاً، وهي الحرب التي تبدو أنها ذات تكلفة مرتفعة على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.


وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية على موقعها الإلكتروني، يواجه الاحتلال خطر تعطيل التجارة الخارجية في حال استمرت هذه الحرب طويلاً، بما في ذلك تعطيل حركة الشحن البحري والواردات الخارجية من السلع.


وقال التقرير إن خط شحن تايواني رئيسي توقف عن العمل باتجاه ميناء أسدود بعد أن أعلن "حالة القوة القاهرة"، وهي الحالة التي تجعله يتحلل من أية التزامات تعاقدية، وهذه الحالة يجوز إعلانها إثر وقوع أحداث غير عادية مثل الحروب والكوارث الطبيعية.


وبحسب التقرير فان هذه التطورات قد تؤدي الى تهديد واردات وصادرات الاحتلال، مشيراً الى أن ميناء أسدود الذي يقع على بعد 25 ميلاً فقط من تل أبيب، يعتبر بوابة بحرية مهمة لجميع أنواع البضائع التي تنتقل من وإلى كيان الاحتلال، وتحيط به شركات الخدمات اللوجستية، لكن هذا الميناء يقع بالقرب من حدود غزة، على بعد حوالي 31 ميلاً فقط.

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