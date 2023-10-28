أردوغان يطالب إسرائيل بوقف هجماتها والخروج من حالة الجنون فورا

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إلى المشاركة في "تجمع فلسطين الكبير"، الذي سيقام في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وقال أردوغان في منشور له عبر منصة "إكس": "عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة على غزة، والتي تكثفت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها... أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".



