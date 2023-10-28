الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع عسكرية لـحزب الله الليلة الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني الليلة الماضية ردا على قيام مسلحين تابعين للحزب بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا".
ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية الاستهداف.
وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة يوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع جنوبي لبنان بقصف مدفعيّ.
هذا، وأشارت تقارير صحافية إلى ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 46 منذ بدء التصعيد الحدودي، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.
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