الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع عسكرية لـحزب الله الليلة الماضية

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني الليلة الماضية ردا على قيام مسلحين تابعين للحزب بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا".

ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية الاستهداف.

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة يوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع جنوبي لبنان بقصف مدفعيّ.

هذا، وأشارت تقارير صحافية إلى ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 46 منذ بدء التصعيد الحدودي، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.