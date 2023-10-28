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الصحة العالمية: استحالة وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى مع انقطاع الكهرباء على غزة

10/28/2023 5:16:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، إن "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى، كما لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".

وأشار تيدروس إلى أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها، ولا مع المرافق الصحية في غزة.

وحذرت منظمات معنية بحقوق الإنسان من أن قطع الاتصالات في قطاع غزة قد "يخفي أدلة" ويشكل "غطاء لفظائع جماعية".

وتعليقاً على قيام إسرائيل بقطع جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، قالت المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمنزلة "غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".

رويترز

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