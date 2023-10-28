الصحة العالمية: استحالة وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى مع انقطاع الكهرباء على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، إن "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى، كما لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".
وأشار تيدروس إلى أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها، ولا مع المرافق الصحية في غزة.
وحذرت منظمات معنية بحقوق الإنسان من أن قطع الاتصالات في قطاع غزة قد "يخفي أدلة" ويشكل "غطاء لفظائع جماعية".
وتعليقاً على قيام إسرائيل بقطع جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، قالت المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمنزلة "غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".
رويترز
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