استشهاد مواطن برصاص مستعمر في بلدة الساوية جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن، صباح اليوم السبت، برصاص مستعمر في بلدة الساوية جنوب نابلس.

وأوضحت الصحة، في بيان مقتضب، أن المواطن بلال محمد صالح (40 عاماً) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية.

وترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.



