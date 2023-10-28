الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية ويغلق مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت مداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق كافة الطرق المؤدية الى الشارع الالتفافي، منها مداخل: مخيم الفوار، وبلدة دورا الشرقي، ومدينة الخليل الجنوبي والشمالي، وبلدة الظاهرية الجنوبي، وبوابتي الفحص وبلدة سعير شرق الخليل، إضافة الى مداخل البلدة القديمة من الخليل، والطرق الفرعية المؤدية الى الخرب القريبة من المستعمرات في كافة المناطق.
الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال أغلقت معظم تلك الطرق منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأجبرت المواطنين على سلوك طرق بديلة طويلة، ومحفوفة بالمخاطر جراء اعتداءات المستعمرين.
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