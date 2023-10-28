الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية ويغلق مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت مداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق كافة الطرق المؤدية الى الشارع الالتفافي، منها مداخل: مخيم الفوار، وبلدة دورا الشرقي، ومدينة الخليل الجنوبي والشمالي، وبلدة الظاهرية الجنوبي، وبوابتي الفحص وبلدة سعير شرق الخليل، إضافة الى مداخل البلدة القديمة من الخليل، والطرق الفرعية المؤدية الى الخرب القريبة من المستعمرات في كافة المناطق.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال أغلقت معظم تلك الطرق منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأجبرت المواطنين على سلوك طرق بديلة طويلة، ومحفوفة بالمخاطر جراء اعتداءات المستعمرين.



