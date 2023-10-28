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بيان إسرائيلي جديد حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة

10/28/2023 5:16:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أصدر الجيش الإسرائيلي، صبح اليوم السبت، بيانا حول تطورات العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "نتقدم في مراحل الحرب.. لقد دخلت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية".

وأضاف "أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية".

وأشار إلى أن توسيع العمليات يخدم كافة أهداف الحرب في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الجيش يجري تقييما مستمرا للأوضاع ويسير قدما تمشيا مع مراحل القتال.

وأفاد بأن الجيش يواصل شن هجمات مكثفة وواسعة النطاق جوا وبحرا.

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