بيان إسرائيلي جديد حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أصدر الجيش الإسرائيلي، صبح اليوم السبت، بيانا حول تطورات العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "نتقدم في مراحل الحرب.. لقد دخلت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية".
وأضاف "أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية".
وأشار إلى أن توسيع العمليات يخدم كافة أهداف الحرب في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الجيش يجري تقييما مستمرا للأوضاع ويسير قدما تمشيا مع مراحل القتال.
وأفاد بأن الجيش يواصل شن هجمات مكثفة وواسعة النطاق جوا وبحرا.
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