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المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

10/28/2023 5:16:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إنه لن يطرأ أي تعديل على ساعات دوام البنك المركزي، والبنوك نهاية تشرين الأول الجاري.
وبيّن شركس لـ " الوكيل الإخباري" أن ساعات عمل البنوك ستبقى كما هي دون أي تعديل.
ويستمر دوام البنوك من الساعة ٨ صباحاً للساعة ٣:٣٠ عصراً للموظفين، واستقبال العملاء في البنك من الساعة ٨:٣٠ صباحاً للساعة ٣ عصراً .
وكانت الحكومة قررت تعديل أوقات دوام المدارس اعتباراً من 30/10/2023 وحتى تاريخ 14/4/2024.
يذكر أن البنك المركزي قرر العام الماضي تعديل ساعات دوام البنوك بتاريخ 30/10/2022، في ضوء قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي.




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