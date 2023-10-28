المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إنه لن يطرأ أي تعديل على ساعات دوام البنك المركزي، والبنوك نهاية تشرين الأول الجاري.
وبيّن شركس لـ " الوكيل الإخباري" أن ساعات عمل البنوك ستبقى كما هي دون أي تعديل.
ويستمر دوام البنوك من الساعة ٨ صباحاً للساعة ٣:٣٠ عصراً للموظفين، واستقبال العملاء في البنك من الساعة ٨:٣٠ صباحاً للساعة ٣ عصراً .
وكانت الحكومة قررت تعديل أوقات دوام المدارس اعتباراً من 30/10/2023 وحتى تاريخ 14/4/2024.
يذكر أن البنك المركزي قرر العام الماضي تعديل ساعات دوام البنوك بتاريخ 30/10/2022، في ضوء قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي.
MENAFN28102023000208011052ID1107321999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.