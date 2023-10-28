المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت ان القوات الاسرائيلية التي دخلت إلى قطاع غزة خلال ليل امس الجمعة لا تزال في مواقعها لليوم .
واضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريحات صحفية :" العمليات العسكرية مستمرة للقضاء على حركة حماس "
واشار المتحدث باسم جيش الاحتلال ان القوات الاسرائيلية هاجمت ليلا بنية تحتية لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل
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