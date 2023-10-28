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المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

10/28/2023 5:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت ان القوات الاسرائيلية التي دخلت إلى قطاع غزة خلال ليل امس الجمعة لا تزال في مواقعها لليوم .

واضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريحات صحفية :" العمليات العسكرية مستمرة للقضاء على حركة حماس "

واشار المتحدث باسم جيش الاحتلال ان القوات الاسرائيلية هاجمت ليلا بنية تحتية لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل

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