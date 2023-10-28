الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت الجامعة العربية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية.



وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.



وصرح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن القرار يتضمن تأكيدا على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.



ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطيها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الجنونية على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود، إلى القطاع.