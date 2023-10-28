لوكاشينكو يحذر من حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من اندلاع حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط، إذا سمح العالم بتصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الراهن.ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "قد تندلع حرب عالمية ثالثة من هناك، إذا بدأوا القتال مع إيران. ولم تعد إيران هي التي تجرهم، بل هم بدأوا يجرون الإيرانيين. ماذا تفعلون؟ هل لديكم أي حقائق تدل على تورط إيران في ذلك؟ إذا كانت هناك حقائق، فضعوها على الطاولة، وسننظر فيها. لكن أحدا لم يقدم أي ادعاء ضد إيران بناء على أي حقائق".



وأضاف أن بعض دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران سترد، إذا بدأت الولايات المتحدة قصف المنطقة من البحر المتوسط باستخدام حاملات طائراتها.



وتابع: "حاملة الطائرات في البحر المتوسط سيغرقونها وهذه كارثة. لذلك، هناك الكثير من الأمور التي تشير إلى احتمال نشوب صراع خطير، وربما حرب باستخدام أخطر الأسلحة. لا أحد يعرف كيف ستتطور الأحداث. وحتى الذين أثاروا هذه الفوضى هناك، وأعني هنا الأمريكيين، لا يعرفون إلى أين ستصل الأمور".

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