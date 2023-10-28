Saturday, 28 October 2023 12:51 GMT

لوكاشينكو يحذر من حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط

10/28/2023 5:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من اندلاع حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط، إذا سمح العالم بتصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الراهن.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "قد تندلع حرب عالمية ثالثة من هناك، إذا بدأوا القتال مع إيران. ولم تعد إيران هي التي تجرهم، بل هم بدأوا يجرون الإيرانيين. ماذا تفعلون؟ هل لديكم أي حقائق تدل على تورط إيران في ذلك؟ إذا كانت هناك حقائق، فضعوها على الطاولة، وسننظر فيها. لكن أحدا لم يقدم أي ادعاء ضد إيران بناء على أي حقائق".


وأضاف أن بعض دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران سترد، إذا بدأت الولايات المتحدة قصف المنطقة من البحر المتوسط باستخدام حاملات طائراتها.


وتابع: "حاملة الطائرات في البحر المتوسط سيغرقونها وهذه كارثة. لذلك، هناك الكثير من الأمور التي تشير إلى احتمال نشوب صراع خطير، وربما حرب باستخدام أخطر الأسلحة. لا أحد يعرف كيف ستتطور الأحداث. وحتى الذين أثاروا هذه الفوضى هناك، وأعني هنا الأمريكيين، لا يعرفون إلى أين ستصل الأمور".

RT

MENAFN28102023000208011052ID1107321995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث