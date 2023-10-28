وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد

وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد
التاريخ
10/28/2023 5:16:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "إذا تم تدمير غزة وطرد سكانها منها فهذا سيخلق كارثة لعقود إن لم يكن لقرون."
وأضاف لافروف "من الضروري الإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي."
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