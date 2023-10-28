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وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد

10/28/2023 5:16:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "إذا تم تدمير غزة وطرد سكانها منها فهذا سيخلق كارثة لعقود إن لم يكن لقرون."


وأضاف لافروف "من الضروري الإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي."


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