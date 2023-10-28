منظمة حقوقية : انقطاع الاتصالات في غزة قد يكون غطاءً لفظائع جماعية

MENAFN - Al Wakeel News)حذّرت منظمة ((هيومن رايتس ووتش)) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم (السبت) من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل ((غطاء لفظائع جماعية))، حسبما نشرت ((وكالة الصحافة الفرنسية)).وفي بيان، قالت ديبورا براون المسؤولة في ((هيومن رايتس ووتش)) إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمثابة ((غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان)).من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة.

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن ((انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات)).

بدورها، تحدثت خدمة ((نت بلوكس))( NetBlocks ) المعنية بمراقبة الاتصال بالإنترنت عن ((انهيار الاتصال في قطاع غزة)).

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة. وفي بيان قالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في ((أوتشا)) إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات ((لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات)).

كذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع ((إكس)) أنه ((فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت)).

الشرق الاوسط