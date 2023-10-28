ماليزيا تهدد ميتا وتيك توك باتخاذ اجراءً حازما

MENAFN - Al Wakeel News)حذّر وزير الاتصالات الماليزي فهمي فضل -مساء الخميس- من أنه قد يتخذ إجراء حازما إذا استمرت شركتا التواصل الاجتماعي "ميتا" و"تيك توك" بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصاتهما، حسب تقرير لوكالة رويترز.



وقال الوزير -في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X) (تويتر سابقا)-، "إن منصات التواصل الاجتماعي متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين"، وأضاف "إذا تم تجاهل هذه القضية، فلن أتردد في اتخاذ موقف حازم للغاية" ضد هذه المنصات.



ونقلت رويترز عن فهمي قوله، إن العديد من الأطراف حثت الحكومة الماليزية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات التواصل الاجتماعي، التي تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين، دون ذكر معلومات أكثر تفصيلا عن هذه الأطراف.



من جانبها، قالت شركة ميتا -التي تتبع لها منصتا فيسبوك وإنستغرام وغيرهما- إنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصاتها، وقال متحدث باسم الشركة إنه "لا حقيقة" لهذا الادعاء.



وقال المتحدث في رسالة إلكترونية لرويترز مساء الخميس، "سياساتنا مصممة للحفاظ على أمان المستخدمين لتطبيقاتنا، مع منح الجميع القدرة على التعبير".



أما منصة "تيك توك" فقالت امس الجمعة، إن اتهامات الحكومة الماليزية لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة".

وأفاد متحدث باسم "تيك توك" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن المنصة، "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود عليها"، وأكد أنها "ملتزمة بتطبيق سياساتها باستمرار لحماية المجتمع".

وتستخدم كل من "ميتا" و"تيك توك" مزيجا من الأدوات لمراقبة المحتوى المنشور عليهما، تشمل الكشف الآلي والمراجعة البشرية لإزالة العناصر المرئية

الجزيرة