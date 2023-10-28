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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

10/28/2023 5:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد قصف صاروخي من حماس والفصائل الفلسطينية.


وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه بعد توقف دام حوالي 8 ساعات، انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عوز الحدودية مع قطاع غزة، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنة التي تم إخلاؤها إلى حد كبير.


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