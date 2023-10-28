صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
التاريخ
10/28/2023 5:16:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد قصف صاروخي من حماس والفصائل الفلسطينية.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه بعد توقف دام حوالي 8 ساعات، انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عوز الحدودية مع قطاع غزة، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنة التي تم إخلاؤها إلى حد كبير.
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