صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد قصف صاروخي من حماس والفصائل الفلسطينية.



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه بعد توقف دام حوالي 8 ساعات، انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عوز الحدودية مع قطاع غزة، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنة التي تم إخلاؤها إلى حد كبير.

