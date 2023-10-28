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مستوطنون يهددون أطفال الضفة بالدمى الدموية والتهجير

10/28/2023 5:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة "ميدل إيست آي " تقريراً، بيّنت فيه تعرّض الأطفال والأهالي الفلسطينيين في الضفة الغربية "لتهديد دموي وتوعد بالتهجير" من المستوطنين الإسرائيليين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي جاء بعنوان" مستوطنون يهددون أطفال الضفة الغربية بالدمى الدموية" إن الدمى التي تركت في مدرسة تم تخريبها، والمنشورات التي تحذر من نكبة كبرى هي جزء من سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون منذ بداية الحرب.
وأضافت، أن المستوطنون الإسرائيليون وزعوا منشورات تهديدية على السيارات وتركوا دمى ملطخة بالدماء في المدارس، محذرين الفلسطينيين من الرحيل أو القتل.
وبيّنت الصحيفة أن أحد المنشورات في مدينة سلفيت بالضفة الغربية جاء فيها :"لننزل على رؤوسكم بكارثة كبرى قريبا، (...)، احملوا حقائبكم على الفور واخرجوا من حيث أتيتم. نحن قادمون".
وفي منطقة المعراجات المحتلة قرب أريحا، تركت دمى مغطاة بالطلاء الأحمر، لتبدو وكأنها دماء وتخيف الطلاب الصغار، عند مدخل إحدى المدارس بعد أن قام المستوطنون بتخريبها.




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