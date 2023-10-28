استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص مستعمر في بلدة الساوية جنوب نابلس.



وأوضحت الصحة، في بيان مقتضب، أن الفلسطيني بلال محمد صالح (40 عاماً) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية.



وترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.



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