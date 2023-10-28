استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص مستعمر في بلدة الساوية جنوب نابلس.
وأوضحت الصحة، في بيان مقتضب، أن الفلسطيني بلال محمد صالح (40 عاماً) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية.
وترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.
وفا
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