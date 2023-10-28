اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد خبراء بالشأن الاقتصادي، ضرورة وضع خطط طوارئ عاجلة، للحيلولة دون تعطيل سير مسارات التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي، بفعل تداعيات العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالوا إن العدوان الغاشم والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة وما يرافقها من توترات إقليمية وعالمية؛ يثير الكثير من المخاوف التي قد تترك تبعات على الاقتصاد الأردني الذي بدأ منذ زمن قريب حالة التعافي المتدرجة من جائحة كورونا.



وتوقعوا أن تتركز الآثار الاقتصادية السلبية للعدوان على غزة، على الإقليم عامة والأردن خاصة، ما يستدعي الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر عدد من الإجراءات.



وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قالت خلال مشاركتها في مبادرة "مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض، إن الصراع سيترك تأثيراً سلبياً على اقتصادات الدول المجاورة، ومنها الأردن.



بدوره ، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني، إنه يجب وضع أهم الأولويات المطلوبة التي تتناسب مع الوقت الحاضر ضمن ظرفين، أولاً اقتصاديا من أجل استدامة وتوليد فرص العمل، وثانياً توفير الأمن الاقتصادي في حال حدوث أي طارئ.



وأكد العناني ضرورة التركيز على ثلاثة قطاعات، أهمها الطاقة والتخزين، ثم الغذاء والدواء، والمياه، موضحاً أن غالبية التحديات المهمة التي تواجه الأردن تكمن في تلك القطاعات، التي تستدعي حلها بنحو سريع وتحت أي ظرف.



وشدد على ضرورة تقديم الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال عكس ذلك في الموازنة العامة ،حيث يتم التفاعل معها من قبل المعنيين من خلال معرفة الاحتياجات الأمنية والعسكرية، وتجهيزها، وحشد الشعب والطاقات الشبابية مع الإدارة الحكومية بهذا الشأن.



وأوضح أن عمل موازنة طوارئ إلى جانب الموازنة العامة العادية تجنباً لحدوث أي طارئ، من أهم الأولويات الحالية، إضافة إلى البدء في البحث عن وسائل لجعل البعد الإداري أكثر فاعلية، والمحافظة على خطوط التواصل الإلكتروني لضمان ديمومة التواصل في هذا المجال، بما يمكن من إنجاز معاملات المواطنين وتأمين احتياجاتهم.



بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الاردني، النائب الدكتور خير أبو صعيليك، أن العدوان على غزة، سيكون له آثار سلبية على الإقليم برمته .



‏ولفت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي لتفادي الآثار الناجمة عن العدوان، من خلال البدء بتغيير في الموازنة بحيث يتم تقليل النفقات التشغيلية وتوجيه مخصصاتها نحو تحوط إضافي لمنظومة الأمن والدفاع ودعم محاور رؤية التحديث الثمانية، مشيرا إلى أهمية زيادة التبادل التجاري البيني مع العراق والمملكة العربية السعودية والاستمرار في البحث عن أسواق جديدة للصادرات كالأسواق الإفريقية.



وقال إن "‏عمق الأثر الناتج عن العدوان على الأهل في فلسطين عزز أهمية العمل العربي المشترك والذي ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية العربية".



وأضاف أبو صعيليك "‏لا ينبغي أن تكون الأحداث الحالية بمثابة عذر لأي مسؤول عن تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يمكن اعتبار الأحداث الحالية عائقا أمام التنفيذ"، مؤكداً أن استمرار العمل في تطبيق محركات الرؤية الثمانية أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى.



من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور اياد أبو حلتم، إن التحليلات المتعددة تشير إلى أن أحداث العدوان على قطاع غزة، قد تطول مدتها، مما يتطلب التعامل مع الأزمة وتبعاتها على مختلف الصعد، ومنها شقها الاقتصادي، ولاسيما بالنسبة للأردن.



وأضاف أبو حلتم إن توقيت العدوان على القطاع، تزامن مع معاناة الاقتصاد المحلي، من عدة تحديات، أبرزها ضعف القوة الشرائية، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة الإقليمية على الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.



وأشار إلى أن مناعة الاقتصاد الوطني تؤدي إلى أردن قوي ومنيع في مختلف المجالات، قادر على المساهمة في حل قضايا الأمة العربية، ولاسيما من حيث البعد الاقتصادي.



وبين الدكتور أبو حلتم أن مسارات ومحركات التحديث الاقتصادي، ستواجه عقبات على صعيد السياحة والبيئة والصناعات عالية القيمة والاستثمار والنقل وغيرها، ما يستدعي أن تستشرف الحكومة المستقبل القريب، وتشكل خلية أزمة اقتصادية ما بين القطاعين العام والخاص، وتعقد اجتماعات دورية لمراقبة تقدم العمل بالخطط والمبادرات المنبثقة عن الرؤية، وتسرع وتسهل اتخاذ بعض الإجراءات والقوانين، وتخفف العوائق بنحو سريع.



من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن هناك عدة عوامل ومخاطر، يمكن أن تتعرض لها أي خطة اقتصادية، منها وجود مشاكل سياسية، كالصراعات الداخلية أو الخارجية، خاصة على الاستثمار.



وأكد أنه لتجنب تأثير أي مخاطر على مسير خطة رؤية التحديث الاقتصادي، يجب أن تتخذ الحكومة والمؤسسات الاقتصادية إجراءات استباقية، من خلال تطوير استراتيجيات للتصدي للتحديات الحالية والمحتملة بما يضمن استدامة التحديث.



وأشار إلى أهمية تنويع الاقتصاد، من خلال تعزيز قطاعات متعددة، بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع واحد، مما يقلل من تأثر الاقتصاد بتقلبات في قطاع معين، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة عبر تشجيع الاستثمار في مشاريع وصناعات تهتم بالبيئة والاستدامة، والحفاظ على مستوى مناسب للديون العامة وضمان تنفيذ سياسات مالية مسؤولة، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والتكنولوجيا لدعم نمو الاقتصاد.



ولفت إلى ضرورة ضمان وجود إطار تنظيمي فعّال ورصد دقيق للسياسات الاقتصادية والمالية، ودعم الأنشطة التي تعزز الابتكار وتسهم في تطوير منتجات وخدمات جديدة، واستقطاب استثمارات أجنبية وتوسيع العلاقات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير برامج اجتماعية واقتصادية لدعم الفئات الضعيفة وتعزيز التوازن الاجتماعي، وإعداد استراتيجيات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والاستجابة لها بسرعة.



وشدد الدكتور التل على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

