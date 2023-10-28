رحلات يومية مباشرة بين الرياض والبحرين على طيران ناس من 15 نوفمبر

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن طيران ناس ، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض والبحرين اعتباراً من 15 نوفمبر، ليربط البلدين الشقيقين وذلك بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وعبر رحلات يومية (سبع رحلات في الأسبوع) بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار البحرين الدولي، سيضيف طيران ناس البحرين إلى قائمة وجهاته الدولية المتنامية معززاً عدد الوجهات الإقليمية المرتبطة برحلات يومية مع المملكة العربية السعودية مثل القاهرة ودبي والدوحة وعمان، وذلك وفقاً لاستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها طيران ناس أوائل العام الماضي تحت شعار“نربط العالم بالمملكة”، وبالانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة الرامية إلى جذب 100 مليون سائح سنوياً و300 مليون مسافر بحلول عام 2030، وربط المملكة مع 250 وجهة دولية.

تنسجم هذه الرحلات المباشرة مع مذكرة تفاهم المبرمة مؤخرا بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية للترويج للمملكتين إقليميا ودوليا كوجهة سياحية واحدة، وبما يعزز زخم نمو القطاع السياحي لدى المملكتين الشقيقتين ويحقق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، وذلك تلبية للرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وأخيه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين حفظه الله.

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون السياحي مع الشركات السياحية الرائدة في كلا المملكتين والترويج لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كوجهة مشتركة رائدة لاستقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم تلائم احتياجات جميع الأذواق والفئات العمرية وتعدهم بتجربة سياحية وترفيهية مع الاستمتاع بأفضل الأوقات. إضافة الى ترسيخ مكانة المملكتين في ريادة المرافق والخدمات السياحية المتطورة التي تواكب متطلبات الحياة العصرية.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة“سكاي تراكس” العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة“أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط” في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة“أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.