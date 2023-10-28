الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن دعم وتطوير الصناعة المصرية

MENAFN - Youm7) شهدت فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن دعم وتطوير الصناعة المصرية.

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة، والذي يقام فى مركز المنارة للمؤتمرات، على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.







