الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن دعم وتطوير الصناعة المصرية

(MENAFN
- Youm7) شهدت فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن دعم وتطوير الصناعة المصرية.
ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة، والذي يقام فى مركز المنارة للمؤتمرات، على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.
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