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يونيسف: مليون طفل يعيشون رعبا لا يوصف فى قطاع غزة

10/28/2023 4:32:15 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلق المنظمة حيال ما يعيشه مليون طفل من رعب تحت القصف في غزة جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف مستمر لافته الي إن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين في المنظمة في غزة معربة عن القلق البالغ بشأن "سلامتهم "



وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)على ضرورة حماية جميع الأطفال والأسر والعاملين في المجال الإنساني الذين يدعمونهم.



فيما قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن الهيئة فقدت الاتصال بفريقها في غزة. وأعربت عن القلق البالغ بشأن سلامتهم هم وأسرهم.



وأضافت مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة إنهم عاشوا بالفعل أحداثا مروعة خلال 21 يوما، والآن يواجهون ليلة أخرى من القصف والرعب. وشددت على الحاجة لوقف إنساني فورى لإطلاق النار.


















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