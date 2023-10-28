يونيسف: مليون طفل يعيشون رعبا لا يوصف فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعربت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلق المنظمة حيال ما يعيشه مليون طفل من رعب تحت القصف في غزة جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف مستمر لافته الي إن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين في المنظمة في غزة معربة عن القلق البالغ بشأن "سلامتهم "
وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)على ضرورة حماية جميع الأطفال والأسر والعاملين في المجال الإنساني الذين يدعمونهم.
فيما قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن الهيئة فقدت الاتصال بفريقها في غزة. وأعربت عن القلق البالغ بشأن سلامتهم هم وأسرهم.
وأضافت مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة إنهم عاشوا بالفعل أحداثا مروعة خلال 21 يوما، والآن يواجهون ليلة أخرى من القصف والرعب. وشددت على الحاجة لوقف إنساني فورى لإطلاق النار.
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