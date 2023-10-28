نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من مجازر إسرائيلية بحق الصحفيين فى قطاع غزة

وشددت النقابة، في بيان صحفي، أن الاحتلال قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيًا في غزة، وعشرات من عائلات الصحفيين، ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصف عشرات المنازل لصحفيين، ضمن سياسة مُمنهجة وبقرار رسمي؛ لكي يرهب الصحفيين لمنع نقل جرائمه للعالم.



وناشدت النقابة كل المُنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لأخذ خطورة التبرير المُسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية، وأن "لا تنتظر لكي ترسل التعازي بفقدان شهود الحقيقة بل أن تتحرك فورا ودون أي مواربة، ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة التي تكيل بمكيالين وتساوي بين الضحية والجلاد".



