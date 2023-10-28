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المجلس المصري للشئون الخارجية يدعو لتنفيذ القرار المؤيد لهدنة إنسانية بغزة

10/28/2023 4:32:13 AM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، ضرورة العمل فورًا على تضافر الجهود من أجل تنفيذ مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية وصوتت لصالحه 120 دولة عضو بالأمم المتحدة، والمؤيد لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف القتال ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة.



وندد العرابي - في بيان اليوم السبت - بموقف الدول المؤيدة لدولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب وتقتل المدنيين الأبرياء قائلًا: "يبدو إننا أمام عالم يفتقد الحكمة والإنسانية، ويبدو أن دروس الماضي لم تستوعب، ولا يوجد تقدير لحجم ما سينتج عنه الاجتياح البري وما سنشهده من اتساع لرقعة المواجهات".



وحذر السفير العرابي من أن الاجتياح البري لقطاع غزة ليس في صالح أحد بما فيهم إسرائيل؛ إذ سيؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وسيشعل المنطقة وقد تدخل أطراف أخرى الصراع؛ مما سيزيد الأمور تعقيدًا وسيؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.



وناشد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية الدول الكبرى والدول الإقليمية المؤثرة إلى التدخل فورًا لوقف اجتياح إسرائيل لقطاع غزة الذي سيؤدي بلا شك إلى "مجازر وبحور من الدماء"؛ مما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.












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