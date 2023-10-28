منظمة حقوقية: قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة غطاء لفظائع جماعية

MENAFN - Youm7) حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مُكثف قد يشكل غطاء لفظائع جماعية.

وقالت المسؤولة بالمنظمة الدولية ديبورا براون - في بيان صحفي نُشر على موقع المنظمة - "إن انقطاع المعلومات قد يكون بمثابة غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".

من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية أنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، معربة عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".

بدورها، تحدثت خدمة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة الاتصال بالإنترنت، عن "انهيار شبكة الاتصالات في قطاع غزة".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.. وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في "أوتشا" لين هاستيجز، أن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات "لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات".

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني - على موقع إكس (تويتر سابقا) - أنه "فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذا "يؤثر في رقم الطوارئ المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في ظل استمرار الغارات".. مبديا قلقه العميق حيال قدرة الأطباء على مواصلة تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك حيال سلامة موظفيه.



