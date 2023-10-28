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رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي سفير تركيا لبحث سبل تبادل الخبرات

10/28/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحي والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، ووفد رفيع المستوى من وزارة الصحة التركية، يترأسه الدكتور سلامي كيلج، مساعد وزير الصحة التركي للعلاقات الصحة الخارجية، والدكتور إيراي شينار، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.



وبحث الجانبان، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات متعددة، تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز الصحة الرقمية، وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية في مصر، وبخاصة مع تبني هيئة الرعاية الصحية فكر شمولية الخدمات الصحية داخل المجمعات الطبية.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غيرالمسبوقة في القطاع الصحي، مؤكدًا أن ملف السياحة العلاجية يحظى باهتمام القيادة السياسية، لتعزيز النمو الصحي والاقتصادي في مصر، ومعربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب التركي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والصحة الرقمية وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية.



وتابع الدكتور أحمد السبكي: لدينا منشآت صحية ذات بنية تحتية متطورة وتقنيات طبية حديثة وكوادر وخبرات طبية تؤهلنا لتقديم خدمات طبية بجودة عالمية وبأسعار تنافسية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية،
وتابع: هدفنا بناء الثقة مع المرضى الدوليين.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مصر تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، مما يعزز فرص الاستثمار الصحي الناجحة داخلها، متابعًا: نستهدف تعزيز التعاون بين مصر وتركيا لتشجيع الاستثمار الصحي في البلدين.



ومن جانبه، أشاد السفير صالح موتلوشون، السفير التركي لدى مصر، بالطفرة النوعية والمستوى المتقدم لنظام الرعاية الصحية المصري، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون الصحي بين مصر وتركيا، موجهًا الشكر لهيئة الرعاية الصحية لجهودها في تعزيز التعاون المصرى التركي في المجال الطبي



وفي ذات السياق ، قام وفد وزارة الصحة التركية رفيع المستوى بزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقبالهم نيابةً عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.



وتفقد الوفد، خلال الزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، التابعين للهيئة بالإسماعيلية، حيث تفقد الوفد أقسام الاستقبال والطوارئ بهم، والغسيل الكُلوي، وغرف العمليات والجراحات المتقدمة، والغرف والأجنحة الفندقية.



واطلع الوفد، على إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتحول الرقمي للخدمات، ودورها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية وفق الممارسات الطبية العالمية.



ومن جانبه، أشاد رئيس وفد وزارة الصحة التركية، خلال الزيارة، بالمستوى المتطور للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، قائلًا "ما شهدناه من بنية تحتية ونظم معلوماتية ومنظومة إكلينيكية خلال زيارتنا لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية يؤكد أن مصر حققت طفرة طبية في وقت قياسي"، معربًا عن تطلعه للعديد من اللقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة الحالية والقادمة.
















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