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وزارة الصحة: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لموقع حادث تصادم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

10/28/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) الصحة: في حصيلة أولية نقل 45 مصابا إلى المستشفيات إثر حادث مروري على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي


أعلنت وزارة الصح والسكان، الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث، أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.


















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