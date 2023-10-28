وزارة الصحة: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لموقع حادث تصادم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

(MENAFN
- Youm7) الصحة: في حصيلة أولية نقل 45 مصابا إلى المستشفيات إثر حادث مروري على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي
أعلنت وزارة الصح والسكان، الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث، أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.
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