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وزارة التموين: زيادة ضخ السلع بالمنافذ وطبق البيض بـ125 جنيها بعد التخفيض

10/28/2023 4:32:09 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، لتلبية احتياجات المواطنين ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والتي تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، مع استمرار طرح طبق البيض بسعر 125 جنيها بعد التخفيض.



ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بالشركات التابعة للوزارة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، أيضا تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور الدوري على كل الأسواق، للتأكد من استمرارية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.












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