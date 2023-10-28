البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم هدنة إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، دعمها "هدنة انسانية" بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي "توسيع" عملياته البرية في القطاع المحاصر.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي:"يمكننا أن ندعم هدنات انسانية بهدف ايصال (المساعدة)، وكذلك للسماح بإخراج أناس، وهذا يشمل أيضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".

هذا ونجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربى يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية

ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

في هذا الوقت

أفادت وسائل إعلامية في قطاع غزة بأن الطائرات الإسرائيلية

تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة، من أنه "بدون تغيير جوهري، فإن

سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية".

ويتعرض

قطاع غزة

لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق فصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.