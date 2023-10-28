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أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 6 سفن حربية في بحار الأسود والمتوسط وآزوف

10/28/2023 4:32:07 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بسفينتين حربيتين في البحر الأسود، منها حاملة صواريخ "كاليبر".



وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن روسيا تحتفظ بسفينتين حربيتين في البحر الأسود، من بينها حاملة صواريخ "كاليبر"، وتوجد سفينة حربية واحدة في بحر آزوف.



وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بـ3 سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملة صواريخ "كاليبر" وعلى متنها 8 صواريخ.



وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.












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