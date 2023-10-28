أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 6 سفن حربية في بحار الأسود والمتوسط وآزوف

(MENAFN
- Youm7) أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بسفينتين حربيتين في البحر الأسود، منها حاملة صواريخ "كاليبر".
وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن روسيا تحتفظ بسفينتين حربيتين في البحر الأسود، من بينها حاملة صواريخ "كاليبر"، وتوجد سفينة حربية واحدة في بحر آزوف.
وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بـ3 سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملة صواريخ "كاليبر" وعلى متنها 8 صواريخ.
وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.
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