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نائبة أمريكية: إسرائيل قطعت الإنترنت لإخفاء ما تقوم به في قطاع غزة

10/28/2023 4:32:07 AM
(MENAFN- Youm7) قالت عضو مجلس النواب الأمريكي كوري بوش، إن إسرائيل قطعت الإنترنت والاتصالات؛ لإخفاء ما تقوم به في قطاع غزة.

وشددت بوش ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، على ضرورة عدم تجاهل هذا العنف الدائر وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي.. مطالبة بوقف إطلاق نار فوري.








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