نائبة أمريكية: إسرائيل قطعت الإنترنت لإخفاء ما تقوم به في قطاع غزة

نائبة أمريكية: إسرائيل قطعت الإنترنت لإخفاء ما تقوم به في قطاع غزة
التاريخ
10/28/2023 4:32:07 AM
(MENAFN
- Youm7) قالت عضو مجلس النواب الأمريكي كوري بوش، إن إسرائيل قطعت الإنترنت والاتصالات؛ لإخفاء ما تقوم به في قطاع غزة.
وشددت بوش ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، على ضرورة عدم تجاهل هذا العنف الدائر وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي.. مطالبة بوقف إطلاق نار فوري.
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