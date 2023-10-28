نائبة أمريكية: إسرائيل قطعت الإنترنت لإخفاء ما تقوم به في قطاع غزة

وشددت بوش ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، على ضرورة عدم تجاهل هذا العنف الدائر وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي.. مطالبة بوقف إطلاق نار فوري.

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