جارديان: الغارات الجوية على مخابز غزة تزيد من النقص الكارثي فى الغذاء

MENAFN - Youm7) تحت عنوان "الغارات الجوية على مخابز غزة تزيد من النقص "الكارثي" في الغذاء"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنهتم قصف خمس المخابز التي تدعمها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في غزة حتى الآن، مع صدور تحذيرات من نقص الغذاء "الكارثي" بسبب نقص الوقود.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن 10 من أصل 50 مخبزاً تزودها بالدقيق، مما يساعد على خفض تكلفة الخبز المرتفعة، قد تعرضت للقصف في الغارات الجوية وأن الوقود ينفد من المركبات التي تنقل الدقيق إلى من تبقى من مخابز.

وأوضحت الصحيفة أن الخبز أصبح مطلوباً بشدة، مع وجود طوابير طويلة أمام المخابز، وأصبح الغذاء الرئيسي للعديد من الأشخاص في الملاجئ، التي تؤوي الآن أكثر من 600 ألف شخص - أي ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن اثنين فقط من المخابز التي تعاقد معها - يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوريد الدقيق للمخابز المتعاقدة، والتي تنتج الخبز للتوزيع - لديهما ما يكفي من الوقود لمواصلة تشغيل أفرانهما، وأن المخابز التي كانت تعمل كانت تنتج ستة أضعاف طاقتها. وقال متحدث باسم البرنامج إنه بينما كان برنامج الأغذية العالمي يزود ما متوسطه 200 ألف شخص يوميا بالخبز، انخفض هذا العدد إلى 150 ألف يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي:

"يعتمد عشرات الآلاف من الأشخاص على المخابز الصغيرة للعثور على رغيف خبز لإعادته إلى عائلاتهم. يخاطر الناس بحياتهم ويقفون في طوابير لساعات، لكنهم غالباً ما يعودون إلى منازلهم خاليي الوفاض".

وأضاف:

"الظروف في غزة يائسة. الغذاء والماء ينفدان، وملاجئ النازحين مكتظة للغاية، وبدون وقود، لا توجد كهرباء. الخدمات الصحية تنهار."







