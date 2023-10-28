العثور على جثة متهم بإطلاق النار فى ماين وبايدن يتعهد بإنهاء العنف المسلح

MENAFN - Youm7) عثرت السلطات في ولاية "ماين" الأمريكية على جثة المشتبه به في واقعة إطلاق النار، التي خلفت 18 قتيلًا على الأقل، بعد مطاردة استمرت يومين.

وأكد مايكل سوشوك مفوض السلامة العامة في ولاية "ماين" - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - العثور على جثة المشتبه به روبرت كارد، البالغ من العمر 40 عاما، قرب مصنع لإعادة التدوير.

ووقع حادث إطلاق النار مساء يوم الأربعاء الماضي في مدينة "لويستون" بولاية "ماين" في شمال الولايات المتّحدة، وأطلق الرجل النار في موقعين مختلفين على الأقل هما صالة للبولينج ومطعم، وفقا للشرطة المحلية.

ووفقا لنشرة صادرة عن استخبارات الشرطة، فإن روبرت كارد درس الهندسة في جامعة ماين في الفترة من 2001 إلى 2004، كما أنه كان معلما متمرسا للتدريب على استخدام الأسلحة النارية وأحد أفراد قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي في ولاية ماين، وجرى إيداع كارد في مصحة للأمراض العقلية لمدة أسبوعين في صيف عام 2023، لكن النشرة لم تقدم تفاصيل محددة حول علاجه أو حالته.

و تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاستمرار في بذل كل ما في وسعه لإنهاء ظاهرة العنف المسلح، وذلك في معرض تعقيبه على تأكيد السلطات الأمريكية العثور على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق نار في ولاية "مين" شمال شرق الولايات المتحدة والتي خلّفت 18 قتيلا.

وجدد بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم /السبت/ - دعوة الجمهوريين في الكونجرس إلى الوفاء بالتزاماتهم بالحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي "إلى أن يأتي ذلك اليوم، سأواصل بذل كل ما في وسعي لإنهاء ظاهرة العنف المسلح".. مضيفا "أن كل الأمريكيين لا يستحقون أقل من ذلك، ولا ينبغي للأمريكيين أن يعيشوا بهذه الطريقة".

وأفاد بايدن بأن العديد من ضباط إنفاذ القانون الشجعان عملوا على مدار الساعة للعثور على هذا المشتبه به ومنع خسارة المزيد من الأرواح البريئة، كل ذلك مع المخاطرة بأرواحهم.

وأكدت السلطات الأمريكية أن المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق نار في ولاية "مين" عثِر عليه ميتا بعد مطاردة استمرت يومين، وهي أسوأ عملية إطلاق نار هذا العام في الولايات المتحدة.



