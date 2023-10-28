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حمدى النقاز نجم الإسماعيلى يحتفل بعيد ميلاده الـ31 اليوم

10/28/2023 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل التونسى حمدى النقاز نجم النادى الاسماعيلى اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه من مواليد 28 أكتوبر عام 1992.



حمدى النقاز بدأ مسيرته الكروية فى فريق النجم الساحلى، حيث شارك فى 109 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 16 هدفاً آخر، وتعتبر هى الفترة الأفضل فى مسيرة الدولى التونسى.



أقلعت طائرة النجم التونسى حمدى النقاز إلى الأراضى المصرية مرة أخرى بداية من الموسم الحالى، هذه المرة من بوابة برازيل الكرة المصرية، النادى الاسماعيلي، و الذي نجح في التعاقد مع الدولي التونسي لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر.



وانتقل "النقاز" لأول مرة إلى الدورى المصرى فى عام 2018، إلى نادى الزمالك قادمًا من النجم الرياضي الساحلي في صفقة بلغت حينها أكثر من مليون يورو.



خرج من صفوف الزمالك بطريقة مفاجئة إلى صفوف فريق سودوفا في الدوري الليتواني، في رحلة سريعة أجبرته على العودة إلى صفوف الترجي التونسي.

عقب العودة إلى الترجي عاد الاهتمام بعودته إلى الزمالك مرة أخرى، لتنجح إدارة القلعة البيضاء في إعادته مرة أخرى، عام 2022، في صفقة بلغت 800 ألف يورو.



بطريقة أخرى مثيرة للجدل، رحل إلى صفوف فريق الأهلي السعودي، لكنه لم يستطع المشاركة كثيرًا مع الملكي السعودى، بسبب مشاكل في القيد بالسجلات الخاصة بالدوري السعودي.



لم يستطع النقاز العودة إلى الزمالك بسبب إيقاف القيد بالنادي، وأصبح بلا ناد، ليفسخ النادي تعاقده بالتراضي.



لعب النقاز مع الزمالك 63 مباراة في جميع المسابقات، وصنع 9 أهداف فقط، ولم يسجل.



لعب النقاز مع القلعة البيضاء، 3 لقاءات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخمس مباريات في الدوري المصري في محطته الأولى، وأربع مباريات في بطولة الكأس ولقاء وحيد في السوبر المصري.



في المحطة الثانية لعب 21 مباراة في الدوري المصري، صنع خلالها ثلاثة أهداف، و15 لقاء ببطولة كأس الكونفدرالية، صنع خلالها هدف وحيد، وثلاثة مباريات في بطولة كأس مصر صنع أيضًا هدف وحيد.



في المحطة الثالثة، لعب النقاز 10 مباريات في الدوري المصري، صنع خلالها 3 أهداف، ولقاء وحيد في كأس الكونفدرالية.



وخلال مسيرته الكروية حصد حمدى النقاز بطولة كأس مصر مع الزمالك مرتين، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين بواقع مرة مع الزمالك وأخرى مع النجم الساحلى، كما توج بكأس تونس 3 مرات مع النجم الساحلى، بالإضافة إلى تتويجه بالدورى التونسى مرتين بواقع مرة مع النجم وأخرى مع الترجى، وبذلك يبلغ مجموع ألقابه 9 ألقاب.












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