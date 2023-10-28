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زد يخشى انتفاضة سموحة اليوم فى مواجهة الـ6 نقاط بدورى Nile

10/28/2023 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق زد فى السابعة مساء اليوم السبت، نظيره سموحة على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل زد مع المقاولون العرب بثلاثة أهداف لمثلها فى الجولة الماضية، فيما تعرض سموحة لهزيمة قاسية من الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.



ويدرس مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه أمام سموحة من أجل العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، وحذر اللاعبين من انتفاضة الفريق السكندرى بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها، مطالبا بتضييق المساحات أمام الثنائى حسام حسن وفادى فريد، واستغلال كل الفرص التى تتيح أمام الهانى سليمان وترجمتها إلى أهداف من أجل تحقيق الفوز الثالث.



يحتل فريق زد المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.



فى المقابل، حاول أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية الصعبة التى يعيشونها بعد الخسارة بخماسية فى الجولة الماضية، وطالبهم بضرورة نسيان هذه المباراة والتفكير فى الفوز على زد واستعادة سكة الانتصارات مرة أخرى، واستغلال الفرص أمام المرمى، وعدم ارتكاب أخطاء أمام المرمى والتى تؤدى إلى أهداف وتصعب من مهمة الفريق.



ويحتل سموحة المركز السادس فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 7 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو الفريق السكندرى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.
















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