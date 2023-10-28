زد يخشى انتفاضة سموحة اليوم فى مواجهة الـ6 نقاط بدورى Nile

(MENAFN
- Youm7) يواجه فريق زد فى السابعة مساء اليوم السبت، نظيره سموحة على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم.
يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل زد مع المقاولون العرب بثلاثة أهداف لمثلها فى الجولة الماضية، فيما تعرض سموحة لهزيمة قاسية من الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.
ويدرس مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه أمام سموحة من أجل العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، وحذر اللاعبين من انتفاضة الفريق السكندرى بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها، مطالبا بتضييق المساحات أمام الثنائى حسام حسن وفادى فريد، واستغلال كل الفرص التى تتيح أمام الهانى سليمان وترجمتها إلى أهداف من أجل تحقيق الفوز الثالث.
يحتل فريق زد المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.
فى المقابل، حاول أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية الصعبة التى يعيشونها بعد الخسارة بخماسية فى الجولة الماضية، وطالبهم بضرورة نسيان هذه المباراة والتفكير فى الفوز على زد واستعادة سكة الانتصارات مرة أخرى، واستغلال الفرص أمام المرمى، وعدم ارتكاب أخطاء أمام المرمى والتى تؤدى إلى أهداف وتصعب من مهمة الفريق.
ويحتل سموحة المركز السادس فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 7 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو الفريق السكندرى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.
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