كبار الأهلى يعقدون جلسات تحفيزية قبل مواجهة صن داونز بدوري السوبر الأفريقى

MENAFN - Youm7) يحرص كبار فريق بالنادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول على عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التي يرغبون في الفوز بها من أجل تسهيل مهمة المارد الأحمر في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل بحثاً عن الصعود للمباراة النهائية لدوري السوبر الافريقى.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهم في الفريق مطالبين الجميع بالتركيز في الملعب طوال الـ 90 دقيقة بعيدا عن مشاركة أي منهم أو جلوسه على دكة البدلاء في الأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز للتأهل للنهائى لاسيما بعد الأداء المتراجع الذى ظهر به الفريق الأحمر في مباراة سيمبا التنزانى.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات الهامة حتي يحفزهم من أجل استمرار الانتصارات وتحقيق البطولات كما اعتاد عليها الفريق.

يواجه فريق

الأهلي

نظيره صن دوانز في الثالثة عصر غداً الاحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي

دوري السوبر الافريقي

علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الاربعاء المقبل.







