Saturday, 28 October 2023 11:57 GMT

اتحاد الكرة يوفر طائرة خاصة للمنتخب للسفر لمواجهة سيراليون

10/28/2023 4:32:03 AM
(MENAFN- Youm7) قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالتنسيق مع الشركة المتحدة للرياضة توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للسفر الي ليبريا لمواجهة منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن منتخب سيراليون يلعب مبارياته خارج ملعبه بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي.



وينطلق معسكر منتخب مصرالأول يوم 13 إلى 21 نوفمبر المقبل و يتخلله مباراتين الأولى أمام جيبوتي وتبرر لها يوم 16 موعداً للمباراة باستاد القاهرة ، بينما حدد الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، موعد إقامة مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 يوم 19 نوفمبر المقبل، على ملعب صامويل كانيون دوي
بمدينة بانسيفيل بدولة ليبيريا.



وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.












MENAFN28102023000132011024ID1107321928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث