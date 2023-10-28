اتحاد الكرة يوفر طائرة خاصة للمنتخب للسفر لمواجهة سيراليون

(MENAFN
- Youm7) قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالتنسيق مع الشركة المتحدة للرياضة توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للسفر الي ليبريا لمواجهة منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن منتخب سيراليون يلعب مبارياته خارج ملعبه بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي.
وينطلق معسكر منتخب مصرالأول يوم 13 إلى 21 نوفمبر المقبل و يتخلله مباراتين الأولى أمام جيبوتي وتبرر لها يوم 16 موعداً للمباراة باستاد القاهرة ، بينما حدد الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، موعد إقامة مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 يوم 19 نوفمبر المقبل، على ملعب صامويل كانيون دوي
بمدينة بانسيفيل بدولة ليبيريا.
وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.
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