اليوم.. الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

(MENAFN
- Youm7) تُعقد اليوم، السبت، الجمعية العمومية العادية لاتحاد السلام بمقر الاتحاد باستاد القاهرة، لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالاتحاد الذي يترأسه عبد المنعم الحسيني. وسيتم خلال عمومية اتحاد السلاح النظر في جدول الأعمال التالي:
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .
واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ويحق التصويت لعدد 12 هيئة فى عمومية السلاح و لكن اكتمال التصلب القانونى بعدد 50% +1
من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.
في وقت سابق، أكد عبد المنعم الحسينى الدعم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم القضية الفلسطينية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.
وقال الحسينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "أؤيد وأدعم بكل قوة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم القضية الفلسطينية فى ظل الوضع الراهن في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري".
MENAFN28102023000132011024ID1107321927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.