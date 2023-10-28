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اليوم.. الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

10/28/2023 4:32:03 AM
(MENAFN- Youm7) تُعقد اليوم، السبت، الجمعية العمومية العادية لاتحاد السلام بمقر الاتحاد باستاد القاهرة، لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالاتحاد الذي يترأسه عبد المنعم الحسيني. وسيتم خلال عمومية اتحاد السلاح النظر في جدول الأعمال التالي:
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .
واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ويحق التصويت لعدد 12 هيئة فى عمومية السلاح و لكن اكتمال التصلب القانونى بعدد 50% +1
من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.
في وقت سابق، أكد عبد المنعم الحسينى الدعم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم القضية الفلسطينية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.
وقال الحسينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "أؤيد وأدعم بكل قوة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم القضية الفلسطينية فى ظل الوضع الراهن في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري".








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