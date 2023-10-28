حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- الثامن والعشرون من أكتوبر
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1956 - الكويت تتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين روبية لثورة الجزائر في أول دعم مالي من الوطن العربي.
1969 - افتتاح المحطة الأرضية الأولى للاتصالات عبر الأقمارالصناعية في منطقة (أم العيش) لتعمل مع القمر الصناعي فوق منطقة المحيط الهندي.
1994 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يقلد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قلادة مبارك الكبير خلال زيارته للبلاد.
1996 - منتخب الكويت الوطني لكرة القدم يفوز ببطولة الخليج العربي الـ 13 التي أقيمت في سلطنة عمان ليسترد المنتخب لقبه بعد مرور ستة أعوام.
2000 - الكويت تعلن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لصندوق الأقصى والانتفاضة الفلسطينية التزاما بتطبيق قرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.
2003 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تدشن موقعها الجديد على شبكة (الإنترنت) متضمنا خدمات جديدة وحديثة في إطار سعيها لمواكبة ثورة المعلومات المتلاحقة لاسيما في المجال الإعلامي.
2008 - الفنان علي المفيدي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 69 عاما وكان الراحل أحد أبرز رواد الفن في الكويت ومجال الإخراج الإذاعي وعضو مسرح الخليج العربي منذ عام 1968 وحصل على جائزة الإبداع الإذاعية في مهرجان القاهرة للاذاعة والتلفزيون السادس عام 2000.
2009 - المحكمة الدستورية تحكم ببطلان إعلان انتخاب بادي الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وبإعلان فوز خالد العدوة في انتخابات هذه الدائرة.
2011 - وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي يعلن في باريس إنشاء مكتب خاص لخدمة الطلبة المتميزين في الخارج أثناءالدراسة وبعد التخرج.
2013 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسام قلادة مبارك الكبير لتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.
2015 - الجامعة الإسلامية الماليزية تكرم دولة الكويت تقديرا لدورها في تأسيس الجامعة قبل 60 عاما.
2015 - الكويت تقدم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديةالعربية منحة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في استضافة النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان. (النهاية)
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