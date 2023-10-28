حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- الثامن والعشرون من أكتوبر

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1956 - الكويت تتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين روبية لثورة الجزائر في أول دعم مالي من الوطن العربي.

1969 - افتتاح المحطة الأرضية الأولى للاتصالات عبر الأقمارالصناعية في منطقة (أم العيش) لتعمل مع القمر الصناعي فوق منطقة المحيط الهندي.

1994 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يقلد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قلادة مبارك الكبير خلال زيارته للبلاد.

1996 - منتخب الكويت الوطني لكرة القدم يفوز ببطولة الخليج العربي الـ 13 التي أقيمت في سلطنة عمان ليسترد المنتخب لقبه بعد مرور ستة أعوام.

2000 - الكويت تعلن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لصندوق الأقصى والانتفاضة الفلسطينية التزاما بتطبيق قرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.

2003 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تدشن موقعها الجديد على شبكة (الإنترنت) متضمنا خدمات جديدة وحديثة في إطار سعيها لمواكبة ثورة المعلومات المتلاحقة لاسيما في المجال الإعلامي.

2008 - الفنان علي المفيدي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 69 عاما وكان الراحل أحد أبرز رواد الفن في الكويت ومجال الإخراج الإذاعي وعضو مسرح الخليج العربي منذ عام 1968 وحصل على جائزة الإبداع الإذاعية في مهرجان القاهرة للاذاعة والتلفزيون السادس عام 2000.

2009 - المحكمة الدستورية تحكم ببطلان إعلان انتخاب بادي الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وبإعلان فوز خالد العدوة في انتخابات هذه الدائرة.

2011 - وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي يعلن في باريس إنشاء مكتب خاص لخدمة الطلبة المتميزين في الخارج أثناءالدراسة وبعد التخرج.

2013 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسام قلادة مبارك الكبير لتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

2015 - الجامعة الإسلامية الماليزية تكرم دولة الكويت تقديرا لدورها في تأسيس الجامعة قبل 60 عاما.

2015 - الكويت تقدم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديةالعربية منحة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في استضافة النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان. (النهاية)