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سفير الكويت لدى المكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وغير مقيم لدى السلفادور

10/28/2023 4:31:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 10 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى المكسيك صلاح الحداد أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة وغير مقيم لدى السلفادور إلى نائب رئيس السلفادور فيليكس أويوا.
وقال السفير الحداد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه نقل خلال المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في العاصمة سان سلفادور تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس السلفادور نجيب بوكيله كما نقل لنائب رئيس السلفادور تحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معربا عن اعتزاز دولة الكويت بعلاقات الصداقة الطيبة التي تربط البلدين.
وأضاف السفير الحداد أنه أكد في أثناء اللقاء حرص دولة الكويت على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع السلفادور في مختلف المجالات.
ومن جانبه رحب نائب رئيس السلفادور بالسفير الحداد مشيدا بالعلاقات التي تربط بلاده مع دولة الكويت ورغبتها المتبادلة كذلك بتنمية العلاقات فيما أعرب عن تمنياته له بنجاح مهمته.
وبذلك أصبح السفير صلاح الحداد أول سفير كويتي يقدم أوراق اعتماده لدى السلفادور حيث أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية عام 1999 ولا توجد سفارات مقيمة في عاصمتي البلدين. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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