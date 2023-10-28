سفير الكويت لدى المكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وغير مقيم لدى السلفادور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 10 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى المكسيك صلاح الحداد أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة وغير مقيم لدى السلفادور إلى نائب رئيس السلفادور فيليكس أويوا.
وقال السفير الحداد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه نقل خلال المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في العاصمة سان سلفادور تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس السلفادور نجيب بوكيله كما نقل لنائب رئيس السلفادور تحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معربا عن اعتزاز دولة الكويت بعلاقات الصداقة الطيبة التي تربط البلدين.
وأضاف السفير الحداد أنه أكد في أثناء اللقاء حرص دولة الكويت على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع السلفادور في مختلف المجالات.
ومن جانبه رحب نائب رئيس السلفادور بالسفير الحداد مشيدا بالعلاقات التي تربط بلاده مع دولة الكويت ورغبتها المتبادلة كذلك بتنمية العلاقات فيما أعرب عن تمنياته له بنجاح مهمته.
وبذلك أصبح السفير صلاح الحداد أول سفير كويتي يقدم أوراق اعتماده لدى السلفادور حيث أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية عام 1999 ولا توجد سفارات مقيمة في عاصمتي البلدين. (النهاية)
ع س ت / ط م ا
MENAFN28102023000071011013ID1107321921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.