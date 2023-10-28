صورة اليوم

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التاريخ
10/28/2023 4:31:53 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إقلاع الطائرة الخامسة ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
MENAFN28102023000071011013ID1107321920
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