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البرلمان العربي: القرار الأممي بشأن غزة يجب أن تصحبه ضغوط لتنفيذه على ارض الواقع

10/28/2023 4:31:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 10 (كونا) -- شدد البرلمان العربي اليوم السبت على أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية يجب أن "تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع".
وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان أهمية تنفيذ القرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات انسانية آمنة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي "حتى لا يظل القرار مجرد حبر على ورق".
وقال إن مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال الاسرائيلي لن يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية مالم يدركوا أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
وشدد العسومي على أن استمرار التخاذل الدولي غير المبرر تجاه المجازر الوحشية لقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة يمثل "سندا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل ".
واعتبر أن "صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة في قطاع غزة شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين".
وأضاف أن "هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني ويكشف عن الوجه القبيح للدول التي تدافع عن هذا القانون على منصات المحافل والمؤتمرات وتتغافل عنه عند الحاجة الفعلية إليه لحماية أرواح المدنيين".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا حظي بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 عن التصويت دعا فيه الى هدنة انسانية فورية ودائمة تفضي الى ايقاف الأعمال العدائية للاحتلال الاسرائيلي في غزة وتوفير الخدمات الاساسية للمدنيين في شتى انحاء القطاع من دون عوائق. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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