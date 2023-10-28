سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 20 سنتا ليبلغ 09ر93 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 20 سنتا ليبلغ 09ر93 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 29ر93 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55ر2 دولار لتبلغ 48ر90 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33ر2 دولار لتبلغ 54ر85 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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