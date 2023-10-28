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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 20 سنتا ليبلغ 09ر93 دولار

10/28/2023 4:31:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 20 سنتا ليبلغ 09ر93 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 29ر93 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55ر2 دولار لتبلغ 48ر90 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33ر2 دولار لتبلغ 54ر85 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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