البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 28 تشرين الأول (بترا) - أكد البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة شجعه على التمادي في جرائمه الشنيعة بحق الفلسطينيين.

وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سندا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل، مؤكدا أن هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني، ويكشف عن الوجه القبيح للدول التي تدافع عن هذا القانون على منصات المحافل والمؤتمرات، وتتغافل عنه عند الحاجة الفعلية إليه لحماية أرواح المدنيين.

كما أكد أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لابد أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع، حتى لا يظل مجرد حبر على ورق.

وأضاف العسومي أن مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال لن يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية، ما لم يدركوا أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

-- (بترا)

ن ا/اص/ب ط

28/10/2023 10:19:28