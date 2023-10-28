الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 28 تشرين الأول (بترا)- رحبت الجامعة العربية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن القرار يتضمن تأكيدا على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطيها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الجنونية على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود، إلى القطاع.
من جانب آخر، رحب أبو الغيط بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة، وإرسال المساعدات للسكان هناك، وكذلك بمبادرة إسبانيا استضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
28/10/2023 10:11:01
MENAFN28102023000117011021ID1107321915
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