Saturday, 28 October 2023 11:55 GMT

الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

10/28/2023 4:31:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 28 تشرين الأول (بترا)- رحبت الجامعة العربية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن القرار يتضمن تأكيدا على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطيها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الجنونية على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود، إلى القطاع.
من جانب آخر، رحب أبو الغيط بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة، وإرسال المساعدات للسكان هناك، وكذلك بمبادرة إسبانيا استضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
28/10/2023 10:11:01

MENAFN28102023000117011021ID1107321915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث