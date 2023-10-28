تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والحصيلة 7326 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 تشرين الأول (بترا) - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ22 على التوالي، فيما بلغت حصيلة الشهداء في القطاع 7326 شهيدا، بينهم أكثر من 3000 طفل و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب أكثر من 18 ألف شخص، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، الأسبوع الرابع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها، منذ يوم أمس الجمعة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي كثّف ضرباته الجوية الليلة الماضية، فيما كان قطاع غزة يغرق في ظلام دامس، حيث أطلق الاحتلال بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.

كما شن طيران الاحتلال أيضا سلسلة غارات على شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف للزوارق الحربية للاحتلال وسط مدينة غزة، وتعرضت مناطق عدة من القطاع لقصف عنيف، حيث شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات وصفت بأنها "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعلن الاحتلال توسيع عملياته البرية بدءا من الليلة الماضية، ودارت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي قطاع غزة.

من جانبها، قالت حركة حماس إن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات.

وبحسب مصادر فلسطينية، أضافت الحركة، في بيان اليوم السبت، أن "نتنياهو لن يستطيع وجيشه المهزوم تحقيق أي إنجاز عسكري".

وأشارت إلى أن رجال المقاومة اشتبكوا مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال شرق غزة وفي البريج وسط القطاع.

-- (بترا)

رصد/اغ/اص/ب ط

28/10/2023 09:02:21