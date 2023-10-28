تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والحصيلة 7326 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 تشرين الأول (بترا) - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ22 على التوالي، فيما بلغت حصيلة الشهداء في القطاع 7326 شهيدا، بينهم أكثر من 3000 طفل و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب أكثر من 18 ألف شخص، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، الأسبوع الرابع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها، منذ يوم أمس الجمعة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي كثّف ضرباته الجوية الليلة الماضية، فيما كان قطاع غزة يغرق في ظلام دامس، حيث أطلق الاحتلال بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.
كما شن طيران الاحتلال أيضا سلسلة غارات على شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف للزوارق الحربية للاحتلال وسط مدينة غزة، وتعرضت مناطق عدة من القطاع لقصف عنيف، حيث شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات وصفت بأنها "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأعلن الاحتلال توسيع عملياته البرية بدءا من الليلة الماضية، ودارت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي قطاع غزة.
من جانبها، قالت حركة حماس إن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات.
وبحسب مصادر فلسطينية، أضافت الحركة، في بيان اليوم السبت، أن "نتنياهو لن يستطيع وجيشه المهزوم تحقيق أي إنجاز عسكري".
وأشارت إلى أن رجال المقاومة اشتبكوا مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال شرق غزة وفي البريج وسط القطاع.
-- (بترا)
رصد/اغ/اص/ب ط
28/10/2023 09:02:21
MENAFN28102023000117011021ID1107321914
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