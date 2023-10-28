عدم استقرار جوي وسط تساقط زخات في مختلف المناطق اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا) - تتأثر المملكة اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتصبح الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.

ويتوقع تساقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون مع ساعات المساء غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الجنوبية، قد يصحبها الرعد واحتمال تساقط البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ، وتنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا في جنوب المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع طقس معتدل بوجه عام، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر على أماكن متفرقة من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18 وفي مرتفعات الشراة 27 - 20، وفي مناطق البادية 31 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 25، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 24 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

28/10/2023 07:08:44